В Австралии арестован подозреваемый в рассылке посылок с порошком в посольства

Федеральная полиция Австралии арестовала 48-летнего мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства 16 стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter в четверг.

"48-летний житель города Шеппартон (пригород на севере Мельбурна - прим. ТАСС) был арестован у себя дома. Ему было предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является федеральным преступлением. Обвиняемый предстанет перед городским судом Мельбурна в четверг, 10 января", - указано в сообщении полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается что в суде мужчине будет предъявлено обвинение в рассылке 38 пакетов в консульства и посольства в Мельбурне, Канберре и Сиднее. К настоящему времени полиция изъяла 29 таких пакетов, которые сейчас исследуют эксперты-криминалисты.

Максимальное наказание, предусмотренное австралийским законодательством за подобные преступления, - 10 лет тюремного заключения.