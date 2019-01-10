СМИ: на северо-востоке Австралии акула напала на двух женщин

Молодая девушка и 60-летняя женщина были атакованы акулой на мелководье у побережья острова Гамильтон в Уитсандей. Об этом сообщает информационный портал 9News в четверг.

Хищник напал на женщин около 10:30 (02:30 мск), когда те купались недалеко от берега. Отдыхавшие поблизости люди помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали спасателей. По данным портала, женщины были доставлены в госпиталь острова Гамильтон и больницу Прозерпины. Также сообщается, что полученные ими травмы опасности для жизни не представляют,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пляжи острова Гамильтон закрыты для посещения, служба спасения на водах проводит проверку акватории Уитсандей.