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Аппарат НС Армении вернул в госбюджет 404 миллиона драмов


Аппарат парламента Армении в 2018 году сэкономил 404 миллиона драмов. Как передает «Арменпресс», об этом написал на своей странице в Facebook заместитель начальника аппарата парламента Арсен Бабаян.

"Экономия — результат эффективного управления и правильного регламентирования расходов", — добавил он.

Деньги уже возвращены в госбюджет.


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