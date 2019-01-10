Аппарат НС Армении вернул в госбюджет 404 миллиона драмов

Аппарат парламента Армении в 2018 году сэкономил 404 миллиона драмов. Как передает «Арменпресс», об этом написал на своей странице в Facebook заместитель начальника аппарата парламента Арсен Бабаян.

"Экономия — результат эффективного управления и правильного регламентирования расходов", — добавил он.

Деньги уже возвращены в госбюджет.