Посол Галачян встретился с министрами ИД и ВД Казахстана

Посол Армении в Казахстане Гагик Галачян 6-го января встретился с министром ИД Казахстана Бейбутом Бакировичем Атамкуловым, a 9-го января - с министром ВД Казахстана Калмуханбетом Нурмуханбетовичем Касымовым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В частности, на встречах обсуждался инцидент в Караганде и последовавшие события, и стороны подчеркнули бытовой характер инцидента, а также осудили попытки придания ему характера межнациональной розни.

Стороны заявили о важности прямых контактов между посольством Армении в Казахстане и властями страны.

Встречи прошли в теплой, дружественной обстановке.