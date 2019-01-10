Посол Галачян встретился с министрами ИД и ВД Казахстана
10:30, 10 Январь, 2019
Посол Армении в Казахстане Гагик Галачян 6-го января встретился с министром ИД Казахстана Бейбутом Бакировичем Атамкуловым, a 9-го января - с министром ВД Казахстана Калмуханбетом Нурмуханбетовичем Касымовым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.
В частности, на встречах обсуждался инцидент в Караганде и последовавшие события, и стороны подчеркнули бытовой характер инцидента, а также осудили попытки придания ему характера межнациональной розни.
Стороны заявили о важности прямых контактов между посольством Армении в Казахстане и властями страны.Встречи прошли в теплой, дружественной обстановке.