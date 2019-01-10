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Посол Галачян встретился с министрами ИД и ВД Казахстана


Посол Армении в Казахстане Гагик Галачян 6-го января встретился с министром ИД Казахстана Бейбутом Бакировичем Атамкуловым, a 9-го января - с министром ВД Казахстана Калмуханбетом Нурмуханбетовичем Касымовым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В частности, на встречах обсуждался инцидент в Караганде и последовавшие события, и стороны подчеркнули бытовой характер инцидента, а также осудили попытки придания ему характера межнациональной розни.

Стороны заявили о важности прямых контактов между посольством Армении в Казахстане и властями страны.

Встречи прошли в теплой, дружественной обстановке.


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