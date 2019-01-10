СМИ: пять британских военных погибли во время атаки террористов на Евфрате

Пять военнослужащих Великобритании, воюющих в составе международной коалиции под эгидой США на востоке Сирии, погибли в ходе боестолкновения с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Al-Watan.

По ее информации, банды ИГ воспользовались песчаной бурей для контратаки на позиции арабо-курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС), которым оказывали боевую поддержку британские военные. Бой произошел в районе поселка Эш-Шафаа, освобожденного в субботу отрядами СДС. Несколько британцев получили ранения и доставлены в госпиталь в городе Хасеке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

