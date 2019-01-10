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Минкоммерции КНР: Китай и США заложили основу для решения торговых вопросов


Китай и США заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов, говорится в сообщении министерства коммерции КНР по итогам состоявшихся двусторонних торговых консультаций в Пекине.

"Стороны провели обстоятельный, тщательный обмен мнениями по торговым и структурным вопросам, волнующим обе стороны, повысили уровень взаимопонимания, заложили основу для решения вопросов, интересующих обе стороны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 




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