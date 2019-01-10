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На территории Армении землетрясений не ожидается: МЧС опровергает слухи, распространяемые в соцсетях


МЧС Армении опровергает слухи, распространяемые в соцсетях об ожидаемом в Армении сильном землетрясении. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«В соцсетях распространяются слухи об ожидаемом в Армении сильном землетрясении. Сейсмическая служба МЧС Армении заявляет, что для подобных слухов никаких оснований нет. Подобные слухи часто распространяются с целью создания панических настроений».


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