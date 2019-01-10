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Перевал Варденяц закрыт по причине сильной метели


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 10-го января  на некоторых дорогах в Армении - в Гаваре, Артик-Арагаце, Горис-Сисиане и Горисе-Капане, местами наблюдается гололед. Перевал Варденяц закрыт по причине сильной метели. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, остальные межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(www.mtcit.am, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.


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