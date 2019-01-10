Законопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителей

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 год в рамках стратегии демократов выходу из бюджетного кризиса, связанного с временной приостановкой финансирования работы госучреждений ("шатдаун").

Теперь данный законопроект должен быть одобрен Сенатом, где большинство составляют республиканцы.

Ранее вопрос возобновления финансирования правительства не удалось решить в ходе встречи демократических лидеров и президента США Дональда Трампа по вопросу строительства стены на границе с Мексикой,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Только что покинул встречу с Чаком (Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства ) и Нэнси (Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей ), абсолютная потеря времени. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро открою все правительство, вы одобрите безопасность на границе, которая включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала: "Нет". Я сказал: "До свидания, ничего больше не работает!"", - написал Д.Трамп в своем Twitter по итогам встречи.