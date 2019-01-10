Депутаты от нацменьшинств будут сотрудничать с новыми властями – как и прежде

Представляющий в НС Армении 7-го созыва ассирийскую общину Арсен Михайлов и представляющий курдскую общину Князь Гасанов будут сотрудничать с новыми властями – как и прежде. Об этом они сказали в беседе с «Арменпресс».

Если в НС Армении 6-го созыва Арсен Михайлов и Князь Гасанов представляли свои общины в составе РПА, то сейчас они будут в составе фракции «Мой шаг» - силы большинства в парламенте.

«Работу с прежними властями мы оцениваем нормально. Мы имели возможность поднимать волнующие нас вопросы и получать решения для наших общин. Напримр, по вопросу укрупнения сельских общин. Я смог добиться того, чтобы ассирийские села не подпали под укрупнение, чтобы нацменсшинства могли сохранять свои культурно-образовательные особенности»,- сказал представляющий в НС Армении 7-го созыва ассирийскую общину Арсен Михайлов.

Как сказал представляющий курдскую общину Князь Гасанов, оценку недостаткам бывших властей дал народ, а их община имела возможность решать с ними свои вопросы.

По словам Михайлова, в данный момент у ассирийской общины нет срочных вопросов, а если таковые будут – он представит их новым властям.

«В данный момент у ассирийской общины нет срочных вопросов, есть, конечно, некоторые вопросы с образованием, которые мы поднимем снова и посмотрим – как они будут решаться. Срочными вопросами занимается общинная организация, а в НС Армении мы поднимем те вопросы, которые не могут быть решены на уровне общины»,- сказал представляющий в НС Армении 7-го созыва ассирийскую общину Арсен Михайлов.

Депутаты от нацменьшинств ожидают плодотворного сотрудничества с новыми властями, представляющими большинство в НС Армении.

«Люди хотят работать открыто, смело, честно. Думаю, что нацменьшинств в Армении должны принимать – как и всегда, таковыми какие они есть, и заниматься решением их проблем»,- сказал представляющий в НС Армении 7-го созыва ассирийскую общину Арсен Михайлов.

Как сказал представляющий курдскую общину Князь Гасанов, он связывает большие надежды с экономической революцией.

По его словам, с экономической революцией будут развиваться экономика, страна и армия. От этого зависят и все прочие вопросы.

В НС Армении 7-го созыва представлены 4 депутат от нацменьшинств – по одному от каждой общины.

Норайр Шогикян