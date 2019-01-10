Европейские индексы - 09-01-19
МОСКВА, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 10893.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.84% и составил 4813.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.66% и составил 6906.63 пункта, а российский RTSI вырос на 1.12% и составил 1135.51 пункта.
- 08:56 Европейские индексы - 09-01-19
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