Цены на цветные металлы - 09-01-19

ЛОНДОН, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1859.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5922.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1952.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11135.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19775.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2485.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 4.55% и составила 42000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.