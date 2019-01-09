Туск призвал освободить задержанных в Китае канадцев

Глава Европейского совета Дональд Туск в среду призвал освободить задержанных в КНР граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спэйвора.

"ЕС призывает освободить канадских граждан, удерживаемых в Китае", - написал Туск в Twitter по итогам телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, отношения Канады и Китая обострились после того, как в Ванкувере по запросу США была задержана финдиректор и дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая — Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба они были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев стал ответом на арест Мэн Ваньчжоу.

США запрашивают экстрадицию дочери основателя Huawei по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.