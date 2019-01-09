Министр внутренних дел Казахстана встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении в Казахстане Гагиком Галачяном, передает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Сообщается, что глава МВД и посол Армении обменялись мнениями о состоянии и перспективах казахстанско-армянского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и общественной безопасности. Стороны выразили готовность продолжить укреплять двухстороннее взаимодействие по интересующим направлениям. Как отметили в министерстве, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

3 января посольство Армении в Казахстане выступило с заявлением по случаю драки в Караганде в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим", в результате которой погиб мужчина и еще трое получили ранения. 7 января по поводу ситуации в Караганде высказался заместитель министра иностранных дел страны Шаварш Кочарян.