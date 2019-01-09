За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 26 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 8 и 9 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 26 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 8 случаев кражи личного имущества, 6 случаев причинения телесных повреждений, по 2 случая побоев и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю мошенничества, похищения человека, грабежа, умышленного уничтожения имущества, нарушения избирательного права, побуждения к убийству, подделки идентификационного номера ТС и злостного неисполнения решения о срочном вмешательстве либо защитного решения.

Обнаружены 4 лиц, находящихся в розыске, еще 7 явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, квартирной кражи, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 9 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.