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Богатейший человек планеты разводится


Глава компании Amazon Джефф Безос, считающийся самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом они сообщили в Twitter предпринимателя.

"Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", — говорится в совместном заявлении супругов.

Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году. У пары трое сыновей и приемная дочь из Китая.

Forbes оценивает состояние Безоса в 150 миллиардов долларов. В марте 2018 года глава Amazon поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.




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