На севере Испании разбился небольшой самолет

Небольшой самолет разбился на севере Испании, в автономном сообществе Страна басков.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, связь с самолетом, на борту которого находились два человека, была потеряна в 13.50 по местному времени.

Полиция обнаружила разбившийся самолет в районе горы Эрнио через несколько часов. Местонахождение экипажа неизвестно.