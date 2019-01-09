В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, автодорога Степанцминда- Ларс закрыта для всех видов автомобилей

Министерство ЧС Армении сообщает, что 9-го января по положению на 18:30 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, закрыты Варденяцский перевал и автодорога Мадина-Верин Геташен. Автодорога Сотк-Карвачар для автомобилей с прицепом закрыта, а для остальных - труднопроходима.

Труднопроходимы все межобщинные автодороги сел Ашоцк и Амасия Ширакского марза, участок Ереван-Севан автодороги М-3.

На автодорогах регионов Арагац Арагацотнского и Ашоцк Ширакского марзов местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпилось 170 единиц транспортных средств - 130 грузовых и 40 легковых машин.