Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-01-19

ЕРЕВАН, 9 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 января, курс доллара США вырос на 0.42 драмa и составил 484.79 драм. Курс евро вырос на 1.11 драмa и составил 555.67 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.24 драм. Курс британского фунта вырос на 0.05 драмa и составил 618.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 72.17 драмa и составила 20051.07 драм. Цена серебра сократилась на 1.50 драмa и составила 243.77 драм. Цена платины сократилась на 35.65 драмa и составила 12780.81 драм.