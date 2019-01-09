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Азиатские индексы - 09-01-19


ТОКИО, 9 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.10% и составил 20427.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.10% и составил 1535.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.71% и составил 2544.34 пункта, а HANG SENG вырос на 2.27% и составил 26462.32 пункта.




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