Посольство Армении в Дании будет объединено с посольством Армении в Швеции: комментарий МИД

Министерство иностранных дел Республики Армения прокомментировало распространенную армянскими СМИ информацию о том, что посольство Армении в Королевстве Дания будет закрыто.

«Как мы уже неоднократно отмечали, ведется соответствующая работа по повышению эффективности дипломатической службы, в том числе путем оптимизации армянских дипломатических представительств за рубежом. Например, посольство Армении в Дании будет объединено с посольством Армении в Швеции, которое из Стокгольма обеспечит представленность Армении. Будут предприняты дальнейшие шаги для повышения эффективности дипломатической службы, в том числе, расширения географии дипломатических представительств Армении за рубежом. По этому поводу будет предоставлена более подробная информация», - сообщила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.