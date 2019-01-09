Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян утвердил состав попечительского совета Ереванского государственного университета. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь ЕГУ Геворг Эмин-Терян.

“Попечительский совет состоит из 32 членов. 16 из них являются представителями ЕГУ, а остальные 16 назначаются министерством и правительством”, - сказал Эмин-Терян.

По его словам, дата первого заседания попечительского совета не ясна, и только один из членов совета может быть избран председателем попечительского совета.

«Мы предложили провести первое заседание совета 22 января, но дата должна быть согласована. Попечительский совет во время заседания избирает председателя совета, который должен членом этого состава», - сказал Геворг Эмин-Терян.

Представляем состав попечительского совета Ереванского государственного университета:

Предложенные со стороны правительства

О․ Ованнисян – замминистра образования и науки Армении

А․ Аршамян – исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан”

С․ Гогян – председатель Высшего аттестационного комитета

А․ Исраелян – заместитель декана факультета международных отношений ЕГУ, кандидат исторических наук, доцент

Д․ Гюрджинян – председатель Комитета по языку

А․ Шагафян – начальник Инспекционного органа министерства образования и науки Армении

Т․ Вирабян – вице-мэр Еревана

Р․ Сукиасян – начальник управления высшего и послевузовского профессионального образования министерства образования и науки Армении

Предложенные со стороны министерства образования и науки Армении

Р․ Йирикян – директор ЗАО «ВиваСел-МТС»

Р․ Карапетян – Чрезвычайный и Полномочный посол Армении

О․ Мусаелян – директор ЗАО «Синопсис Армения»

В․ Якубян – председатель ВАБС

Г․ Мурадян – основатель ООО «Метрика»

Г․ Даниелян – представитель армянских программ фонда «Гюлбенкян»

А․ Торосян – директор старшей школы номер 198 Еревана

Выбранные со стороны профессорско-преподавательского состава

Н․ Арутюнян – завкафедрой педагогики ЕГУ, доктор педагогических наук, профессор

М․ Апресян – заведующая кафедрой английского языка номер 1, к.ф.н, профессор

Э․ Арутюнян – завкафедрой социальной философии и этики ЕГУ, доктор философских наук, профессор

Г․ Аджян – профессор кафедры теории волновых процессов и физики, доктор физических наук

Р․ Арутюнян – завкафедрой генетики и цитологии, кандидат биологических наук, профессор

А․ Вагаршян – завкафедрой теории и истории государства и права, доктор юридических наук, профессор

А․ Атанесян – завкафедрой прикладной социологии, доктор политологии, профессор

С․ Шукурян – научный руководитель образовательного и исследовательского ИТ центра ЕГУ, доктор физических наук, профессор

Выбранные со стороны студентов

А․ Согомонян – аспирант романо-германского факультета ЕГУ

Р․ Хачатрян – студентка факультета журналистики ЕГУ

Д․ Апоян – студент факультета международных отношений ЕГУ

Б․ Ованнисян – студент магистратуры факультета радиофизики ЕГУ

Г․ Манукян – студент юридического факультета ЕГУ

С․ Казарян – студент богословского факультета ЕГУ

А․ Гарегинян – студент факультета социологии ЕГУ

А․ Мнацаканян – студентка факультета философии и психологии ЕГУ.