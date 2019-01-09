Объявлены актеры приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO раскрыл основной актерский состав приквела «Игры престолов». Имена артистов приводит Variety.

В новом сериале снимутся Наоми Аки («Леди Макбет», «Доктор Кто»), Денис Гоф(«Колетт»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Сумерки. Сага. Рассвет», «Гарри Поттер и Дары Смерти»), Шейла Атим («Куртизанки»), Иванно Джеремайя («Черное зеркало»),Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»), Алекс Шарп («До костей») и Тоби Регбо(«Господин Никто»).

Режиссером пилотной серии приквела выступит Эс Джей Кларксон, ранее принимавшая участие в работе над эпизодами «Доктора Хауса», «Джессики Джонс», «Оранжевый — хит сезона» и «Декстера»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В конце 2018 года представители HBOобъявили, что главные роли в приквеле «Игры престолов» исполнят Джош Уайтхаус и Наоми Уоттс. Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна.

Действие в приквеле разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игр престолов». В апреле 2019-го состоится премьера финального сезона оригинального сериала.