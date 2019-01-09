Предприятия военной промышленности Армении представят свою продукцию на международной конференции и выставке IDEX 2019

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян 9 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Армении доктора Джассима Мухаммеда Ал-Касими.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в сфере обороны.

Говоря о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества, исполняющий обязанности министра обороны подчеркнул важность налаживания сотрудничества на плановой и договорной основе.

Посол передал Давиду Тонояну приглашение эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принять участие в международной конференции и выставке IDEX 2019 (International Defense Conference & Exhibition), который пройдет 17-21 февраля.

Приняв приглашение, Давид Тоноян сообщил, что помимо участия возглавляемой министром обороны Армении делегации, на выставке свою продукцию представят предприятия военной промышленности Армении, а почетный караул и военный оркестр министерства обороны примут участие в торжественных церемониях.