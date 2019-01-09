ЕС помог спасти свыше 650 тысяч мигрантов в Средиземном море с 2015 года

Более 650 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока спасли за три года в результате военно-морской операции Евросоюза по борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов в Средиземном море, заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

"Евросоюз с 2015 года помог спасти свыше 650 тысяч мигрантов, сократив на 36% их смертность в морских водах", - сказал он журналистам в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В декабре страны-члены ЕС договорились продлить до конца марта 2019 года мандат миссии "София", основной задачей которой является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов через Средиземное море.