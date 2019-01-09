Таиланд вырубит каучуконосы для сокращения производства на треть

Таиланд, крупнейший мировой экспортер натурального каучука, планирует сократить его производство на треть за пять лет, чтобы обеспечить повышение цен, которые держатся на самых низких отметках с 2016 года.

Правительство Таиланда планирует вырубить часть самых старых деревьев и заменить их другими культурами, заявил министр сельского хозяйства и кооперативов страны Грисада Бунрак в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, поставлена задача снизить производство натурального каучука с текущих 4,5 млн тонн до 3 млн тонн в год,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

За последние восемь лет натуральный каучук подешевел более чем наполовину. Сейчас ослабление роста мировой экономики наряду с падением цен на нефть в последние месяцы прошлого года создают новые угрозы для стран-производителей каучука, как натурального, так и синтетического.

Три ведущих производителя натурального каучука - Таиланд, Индонезия и Малайзия - 19-20 января проведут встречу в Бангкоке, чтобы обсудить планируемое сокращение экспорта и другие меры поддержки отрасли. В частности, рассматривается более широкое использование продукции в собственной экономике, в том числе для строительства дорог. Сейчас почти 90% производимого этими странами каучука идет на экспорт.