В 2018 году в турецкой Анталье отдохнуло 4,8 миллиона россиян

В 2018 году турецкий курорт Анталья принял 13,64 миллиона иностранных туристов, каждый третий из которых был гражданином России, сообщает АТОР.

В 2018 году в Анталье побывало 4,8 миллиона граждан РФ, что на 26,3% больше, чем годом ранее,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты прогнозируют лидерство Турции в российском выездном туризме и в 2019 году. Но вполне вероятно, что темпы роста будут ниже тех, что зафиксированы в прошлом году.