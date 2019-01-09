Время в Ереване: 11:07:36,   9 Январь

В 2018 году в турецкой Анталье отдохнуло 4,8 миллиона россиян


В 2018 году турецкий курорт Анталья принял 13,64 миллиона иностранных туристов, каждый третий из которых был гражданином России, сообщает АТОР.

В 2018 году в Анталье побывало 4,8 миллиона граждан РФ, что на 26,3% больше, чем годом ранее,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты прогнозируют лидерство Турции в российском выездном туризме и в 2019 году. Но вполне вероятно, что темпы роста будут ниже тех, что зафиксированы в прошлом году.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации