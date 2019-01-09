Фильм "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Как было объявлено в среду в Лондоне на специальной церемонии, картина, рассказывающая об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII века, претендует на победу в 11 категориях, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль".

На втором месте по числу номинаций оказались сразу три картины, которые претендуют на победу сразу в семи категориях. Это картина "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонса Куарона, повествующая о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born) с Леди Гагой в главной роли и американо-британская картина "Богемская рапсодия", рассказывающая о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman) режиссера Спайка Ли номинирован на 5 наград, драма Павла Павликовского "Холодная война" (Cold War) и "Зеленая книга" (Green Book) Питера Фаррелли заявлены в четырех категориях каждая.

На победу в категории "Лучший фильм" номинированы "Черный Клановец", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", а Спайк Ли, Павликовский, Лантимос, Куарон и Купер претендуют на звание лучшего режиссера.