Фильм "Фаворитка" стал лидером по числу номинаций на кинопремию BAFTA
Фильм "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Как было объявлено в среду в Лондоне на специальной церемонии, картина, рассказывающая об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII века, претендует на победу в 11 категориях, в том числе в таких престижных, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль".
На втором месте по числу номинаций оказались сразу три картины, которые претендуют на победу сразу в семи категориях. Это картина "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонса Куарона, повествующая о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born) с Леди Гагой в главной роли и американо-британская картина "Богемская рапсодия", рассказывающая о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman) режиссера Спайка Ли номинирован на 5 наград, драма Павла Павликовского "Холодная война" (Cold War) и "Зеленая книга" (Green Book) Питера Фаррелли заявлены в четырех категориях каждая.
На победу в категории "Лучший фильм" номинированы "Черный Клановец", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", а Спайк Ли, Павликовский, Лантимос, Куарон и Купер претендуют на звание лучшего режиссера.