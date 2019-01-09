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Каникулы в школах Грузии продлили до 19 января


Исходя из здоровья и безопасности учеников, педагогов школ министерство образования Грузии, при консультациях министерства здравоохранения, приняло решение о продлении каникул в школах.

Заявление об этом распространяет министерство образования.

«Несмотря на то, что показатель заболеваемости вирусом гриппа не указывает на эпидемию, министерство считает целесообразным, в целях превенции распространения вируса гриппа, продлить зимние каникулы учебного года 2018-2019 года в общеобразовательных учреждениях по 18 января. В течение этого периода мы будем наблюдать за текущим положением и с учетом рекомендаций ведомства по здравоохранению, проинформируем общественность о будущем совместном решении»<сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

 

 




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