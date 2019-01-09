В Нью-Йорке собираются бесплатно лечить нелегальных иммигрантов и бездомных

Власти Нью-Йорка обнародовали программу обеспечения бесплатной помощью более полумиллиона жителей города, по разным причинам не имеющих медицинской страховки.

Как сообщил во вторник журналистам мэр Билл де Блазио, программа, получившая название NYC Care, принята, в первую очередь, с целью обеспечения медицинской помощью "нелегальных иммигрантов, не имеющих достаточных средств для покупки медицинских страховых полисов".

Мэр города также рассказал, что программа NYC Care базируется на сотрудничестве с такой страховой компанией, как MetroPlus, руководство которой уже согласовало порядок покрытия расходов с федеральными программами помощи малообеспеченным гражданам Medicaid и престарелым (65 лет и старше) Medicare,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Программа NYC Care, как пообещал мэр Нью-Йорка, вступит в силу летом 2019 года, начиная с Бронкса, а к 2021 году охватит остальные четыре крупных района города - Манхэттен, Бруклин, Куинс и Стейтен-Айленд - и будет стоит примерно $100 млн.

Данная программа предусматривает оказание помощи нелегальным иммигрантам и бездомным.

"Доступность медицинской помощи населению - это право наших жителей, - отметил на пресс-конференции Билл де Блазио. - Это не только привилегия тех, кто в состоянии оплатить эту помощь".