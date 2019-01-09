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В одном из домов Баку произошел взрыв,есть 3 жертвы


В Баку в одноэтажном двухкомнатном деревянном доме произошел взрыв, перешедший в пожар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Туран».

Взрывная волна обрушила несущую стену дома на автомобиль, стоящий неподалеку. Пожарные и спасатели обнаружили тела членов одной семьи - 63-летних Айдына Мамедова и Хураман Мамедовой, а также 26-летней Айгюн Мамедовой.

Возбуждено уголовное дело.


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