В Военную полицию Армении явился ещё один из участников инцидента с перевозившим новобранцев автобусом

«Чуть ранее в военную полицию Минобороны Армении явился ещё один из участников вчерашнего инцидента с перевозившим новобранцев автобусом Меружан Восканян Варужанович», – об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.



Из следственного комитета сообщают также, что участнику данного инцидента М. Восканяну 23 года.

Чуть ранее из Генпрокуратуры сообщили, что есть также задержанный в связи с данным инцидентом.

Напоминается, по факту инцидента с автобусом, перевозившим призывников из военного комиссариата Котайка в центральный сборный пункт, возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 3 статьи 258 («Хулиганство, совершенные группой лиц или организованной группой») УК Армении.

Ранее полиция Армении выступила с разъяснением в связи с инцидентом, произошедшим с автобусом, который перевозил призывников.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении полиции говорится: «Сегодня в средствах массовой информации появилось видео, в котором видно, как группа молодых людей остановила везущий призывников автобус и начала драку.

Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют полицию в том, что автобус не сопровождался полицейским отрядом.

Информируем вас, что согласно решению правительства Республики Армения номер 1337 от 29 октября 2018 года, полиция должна сопровождать призывников из военного комиссариата города Ереван до Республиканского сборного пункта, а в областях - до конца городской черты ...

Полиция сопровождала автобус с призывниками Котайкской области до конца населенного пункта, то есть, согласно порядку, полиция больше не могла продолжать сопровождение.

Добавим также, что по факту военная полиция готовит материалы, и сразу же после публикации видео полиция Армении начала сотрудничество с партнерами по военной полиции для выявления и уточнения личностей участников инцидента».