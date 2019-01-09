Тегеран ответит на санкции Евросоюза против Ирана

Тегеран примет меры в ответ на санкции Евросоюза против иранских граждан, которых ЕС обвиняет в терроризме. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Совет Европейского союза включил в перечень террористов ЕС двух иранских граждан и структуру министерства разведки и безопасности Ирана в ответ на недавние нападения на территории Европы. Кроме того, совет также продлил действие санкций в отношении ранее внесенных в перечень лиц, групп и структур после полугодового пересмотра. Теперь в список входят 15 физических лиц, 21 группа и структура.

"Исламская Республика Иран в ответ на этот шаг в рамках ответных действий предпримет необходимые контрмеры", - сообщил Касеми в Telegram-канале, отметив, что решение Евросоюза вызывает удивление, а обвинения в адрес Ирана являются беспочвенными.