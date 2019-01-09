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По причине метели труднопроходима дорога Мирак-Апаран


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 15:00 9-го января на дорогах в Севане, Ахуряне, Джермуке, на поворотах Дилижана и на перевале Апарана идет снег. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по причине метели труднопроходима дорога Мирак-Апаран. По причине метели закрыт перевал Варденяц.

В Арагаце, Артик-Алагязе наблюдается поземка. По причине метели, труднопроходимы дороги в Ланджике

На дорогах в Гаваре, Талин-Мастара-Ахуряне, Каджаране и Капане – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(www.mtcit.am, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.


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