Blue Origin отправит туристов в суборбитальный полет в начале 2019 года
Американская компания Blue Origin планирует начать отправлять туристов в суборбитальные полеты на кораблях New Shepard в первой половине 2019 года, но пока еще не определила цену на билет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила руководитель по стратегии и продажам компании Ариан Корнелл.
"Мы поставили цель (начать) летать с людьми в начале 2019 года", - приводит ее слова американское издание SpaceNews.
Корнелл добавила, что компания еще не продает билеты на суборбитальные полеты. "Мы еще не определили цену билета", - сказала она.
По ее словам, суборбитальные полеты на корабле New Shepard будут доступны не только богатым людям. "Мы собираемся найти способы убедиться, что не только сверхбогатые смогут летать в космос", - пояснила Корнелл.
В 2015-2018 годах компания Blue Origin выполнила девять тестовых суборбитальных полетов ракет-носителей New Shepard, в которых многократно участвовали два одноименных беспилотных корабля.