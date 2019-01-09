СМИ: в северных районах Израиля выпал снег

В ночь на среду на севере Израиля выпал снег, глубина снежного покрова на горе Хермон превысила один метр. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета "Едиот ахронот".

Ливневые дожди и грозы прошли по всей территории Израиля - от самого севера до города Эйлат на побережье Красного моря на юге. В ряде северных районов страны выпало несколько сантиметров снега. Синоптики предупреждают о высокой опасности в ближайшие дни затоплений в низменностях на юге и востоке Израиля - в пустынях Негев и Арава и в районе Мертвого моря.

поток воды в реке Иордан утром 9 января превысил 100 куб.м. в минуту, что является самым высоким показателем за последние пять лет.