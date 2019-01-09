В одной из квартир в Ереване обнаружен обгоревший труп 77-летней женщины: СК Армении готовит материалы

В одной из квартир в Ереване был обнаружен обгоревший труп 77-летней женщины. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Около 10:55 в Центр кризисного управления МЧС Армении поступил сигнал о том, что из квартиры на первом этаже здания N8 в 17-м квартале в административном округе Ачапняк выбиваются клубы дыма.Прибывшие на место спасатели сперва предотвратили распространение огня, после чего на полу в гостиной обнаружили обгоревший труп.Как сообщила в беседе с «Арменпресс» начальник управления по информации и связям с общественностью СК Армении Наира Арутюнян, СК Армении готовит материалы, уголовное дело пока не возбуждено.По данному факту готовятся материалы. Назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская экспертиза тела.В МЧС Армении сказали, что информация последует.