Опрос: рейтинг Макрона в начале 2019 года вырос на 5%

Рейтинг одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона вырос на 5% в начале 2019 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической службой Ifop, которые приводит в среду журнал L'OBS.

Согласно исследованию, рейтинг одобрения главы французского государства в начале января составил 28%. Рейтинг премьер-министра страны Эдуара Филиппа вырос на 7%, составив 33%. В начале декабря лишь 23% французов поддерживали Макрона и 26% Филиппа. Как следует из результатов, уровень доверия к президенту вырос в возрастной категории от 65 лет и старше на 8% - до 34% и среди рабочих также на 8%, составив 20%. Однако лишь 6% опрошенных полностью одобряют его действия.

Приведенные данные также свидетельствуют о росте доверия к партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, рейтинг объединения вырос на 2% и составил 35%, обогнав другое оппозиционное движение "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона (30%).

Опрос проводился онлайн с 3 по 4 января с участием 1014 человек в возрасте от 18 лет.