ВМС США испытали снаряды со сверхвысокой начальной скоростью

Военно-морские силы (ВМС) США провели испытания снарядов со сверхвысокой начальной скоростью, стараясь не привлекать к ним внимания. Об этом во вторник сообщила в своем бюллетене, ссылаясь на неназванных официальных лиц, ассоциация "Военно-морской институт США", объединяющая бывших и действующих военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

По словам этих лиц, испытания прошли летом 2018 года во время организуемых США каждые два года международных военно-морских учениях Rimpac в районе Гавайских островов. Из орудия ракетного эсминца USS Dewey было произведено 20 выстрелов гиперскоростными снарядами. В бюллетене ничего не говорится о том, какую оценку дал Пентагон этим стрельбам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В бюллетене приведены слова эксперта из вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок Брайана Кларка, считающего, что подобные снаряды стоимостью от 75 тыс. до $100 тыс. позволят сбивать крылатые ракеты и беспилотники, к примеру, на Ближнем Востоке, "не прибегая к использованию дорогостоящих зенитных ракет ESSM и RAM, цена которых составляет 2 млн и $1 млн, соответственно".