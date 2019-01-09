ОСС Армении представила пояснения в связи с заявлением адвокатов Самвела Майрапетяна

Особая следственная служба Армении выступила с разъяснением в связи с заявлением адвокатов Самвела Майрапетяна. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано, что Самвелу Майрапетяну предъявлено обвинение по п.2 ч.4 статьи 38-311 УК – за содействие в получении взятки в особо крупном размере (6.985.000 долларов). В качестве меры пресечения избран арест. Решением суда от 29 ноября 2018 г срок ареста был продлен на два месяца. Решением того же суда от 27 декабря в качестве меры пресечения избран залог.

«Согласно распространяемым стороной защиты Майрапетяна слухам, после того, как Самвел Майрапетян был отпущен под залог, ОСС игнорирует ходатайство адвоката о возврате паспорта и создания условий для отъезда на лечение в Германию. По мнению адвокатов, паспорт возвращен после их обращения в ЕСПЧ и запроса об организации лечения в Армении», - отмечается в заявлении. Касательно оснований для конфискации паспорта в ОСС отметили, что согласно ч.4 статьи8 закона о паспорте гражданина Армении, паспорт подозреваемого или обвиняемого временно изымается органами следствия или дознания. Паспорт хранится у должностных лиц, осуществляющих производство и возвращается незамедлительно после прекращения уголовного преследования.

Решением правительства от 1998 г паспорта подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде или арест, временно передаются органам следствия или дознания, или суду. Паспорта возвращаются владельцам в случае изменения меры пресечения. «Учитывая перечисленное, у гражданина Самвела Майрапетяна временно изъят паспорт гражданина Армении»,- сказано в заявлении.

В связи с ходатайствами адвоката Самвела Майрапетяна, в ССС отмечают, что согласно ч.2 статьи 201 УПК, ходатайства и требования должны рассматриваться и решаться сразу после представления, если иного не предусматривают положения кодекса. Согласно ч.2 статьи 199 того де кодекса, устные и письменные ходатайства должны обсуждаться и решаться в течение 5 дней. О полном или частичном отклонении ходатайства выносится обоснованное решение. Статья 173 предусматривает порядок учета. В частности, согласно статье 2 срок отсчитывается с нуля часов ночи первого дня и завершается в 24 часа последнего дня. Если завершение срока совпадает с нерабочим днем, то последним днем считается следующий за ним первый рабочий день.

В связи с возвращением паспорта и отправкой Самвела Майрапетяна на лечение адвокат представил ходатайство 28 декабря 2018 г, в конце рабочего дня, и еще одно ходатайство представил в нерабочий день. Ходатайства были рассмотрены в установленном законом порядке, в последующие рабочие дни – 8 января 2019 г, и принято решение о возвращении паспорта Самвелу Майрапетяну, по части разрешения лечения за рубежом принято решение отказать, учитывая, что это предоставляет Майрапетяну широкие возможности скрыться от следствия.

Также не соответствует действительности заявление защиты Майрапетяна о том, что ходатайство о возвращении паспорта следователь в устной форме отклонил, утверждается в заявлении.

Касательно заболевания Самвела Майрапетяна, в заявлении отмечается, что в ходе следствия сторона защиты предоставила медицинские документы. Для прояснения некоторых вопросов, связанных с состоянием Майрапетяна, 14 ноября 2018 г была назначена судебно-медицинская экспертиза, а ее проведение поручено межведомственной комиссии. Заключение экспертизы пока не получено.

Утверждение стороны защиты о том, что операция по удалению камня из желчевыводящих протоков возможна лишь за рубежом, неоднозначно, поскольку согласно полученным сведениям, подобные операции проводятся и в Армении.

Учитывая перечисленное, ОСС призывает защиту Самвела Майрапетяна впредь воздерживаться от попыток очернить деятельность следственного органа и не распространять сведения, искажающие действительность, отмечается в заявлении.