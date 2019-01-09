Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 13:00 8-го января, по причине метели закрыты перевал Варденяц, дорога Мирак-Апаран.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в Арагаце, Артик-Алагязе наблюдается поземка. По причине метели, труднопроходимы дороги в Ланджике

На дорогах в Гаваре – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.