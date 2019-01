В Калифорнии объявили номинантов на премию Гильдии режиссеров США

Имена номинантов на премию Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в ключевой номинации названы во вторник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Список опубликован на сайте гильдии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На награду в категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" претендуют пять человек. В их числе Альфонсо Куарон, завоевавший в воскресенье премию "Золотой глобус" (церемония вручения прошла в отеле "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе) в номинации "Лучший режиссер" за работу над картиной "Рома" (Roma, 2018), повествующей о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах.

В число претендентов на главную премию Гильдии режиссеров также вошел Брэдли Купер, снявший картину "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018). Главные роли в ней исполнили он сам и певица Леди Гага. Среди номинантов также Питер Фаррелли ("Зеленая книга", Green Book, 2018), Спайк Ли ("Черный клановец", BlacKkKlansman, 2018) и Адам Маккей ("Власть", Vice, 2018). Все пятеро вошедших в список претендовали на "Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу.

Купер также может быть удостоен отдельной награды за лучший режиссерский дебют. Помимо него, в этой номинации представлены Бутс Райли ("Простите за беспокойство", Sorry to Bother You, 2018), Мэтт Хейнеман ("Частная война", A Private War, 2018), Бо Бёрнэм ("Восьмой класс", Eighth Grade, 2018) и Карлос Лопес Эстрада ("Слепые пятна", Blindspotting, 2018).

71-я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоится в Лос-Анджелесе 2 февраля. Победители традиционно получают статуэтку в форме режиссерского кресла.