Yomiuri: Япония купит необитаемый остров для переноса туда учений палубной авиации США

Министерство обороны Японии решило купить за 16 млрд иен (более $147 млн) необитаемый остров Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, чтобы перенести туда массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Как сообщает в среду газета Yomiuri, предварительное соглашение будет подписано уже на этой неделе.

Сам остров, который сейчас почти целиком принадлежит частной компании из Токио, будет передан военным властям до конца марта. Учения авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления.

Из-за этого они были перенесены на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1200 км от Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.