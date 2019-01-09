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Военная полиция Армении будет осуществлять в аэропортах патрульное дежурство


В рамлах зимнего призыва, Военная полиция Армении будет осуществлять в аэропортах «Звартноц» и «Гюмри» патрульное дежурство с тем, чтобы встречать прибывающих из-за рубежа призывников и – при необходимости, давать им пояснения по поводу порядка призыва. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Кроме того, патрули будут следить за уставной формой одежды на военнослужащих на территории аэропортов.


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