Минувший год стал самым жарким в Италии более чем за 200 лет

Прошлый год побил рекорд как наиболее жаркий за последние два века в Италии. Такие данные распространили Институт по изучению атмосферы и Национальный совет по исследованиям, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в их докладе, Италия относится к странам, где рост температур выше по сравнению со средним потеплением в мире. "Температура воздуха на территории Апеннин начала подниматься в 1980-х годах, и эта тенденция продолжается. Так, из 30 наиболее жарких лет, начиная с 1800 года, 25 приходятся на период после 1990 года", - говорится в докладе.

Согласно метеорологическим наблюдениям, в 2018 году средний показатель температуры поднялся на 1,58 градуса, что стало выше предыдущего рекорда в 2015 году, когда был зарегистрирован рост на 1,44 градуса. "Италия - яркий пример процесса климатических изменений, - говорят специалисты. - И в наибольшей степени от этих феноменов страдает экология, а также сельское хозяйство". По данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в 2018 году ущерб от засух, наводнений и неожиданных заморозков составил не менее €1,5 млрд.

При этом отмечается, что минувший год был особенно жарким во Франции, Швейцарии, Германии и Австрии, где также были зафиксированы исторические температурные максимумы.