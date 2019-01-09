В Брюсселе арестовали подозреваемого по делу о терактах в Париже, пишут СМИ

Мужчину по имени Мохамед Э. взяли под стражу в Брюсселе в рамках расследования терактов в ноябре 2015 года в Париже. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Libre Belgique.

По ее данным, мужчину, возраст которого не сообщается, подозревают в том, что он был замешан в приобретении автоматов Калашникова, которые использовались при проведении террористических атак во французской столице.

Мохамеда Э. задержали накануне католического Рождества, но об этом стало известно только в среду. Мужчине уже предъявлено обвинение в участии в террористических атаках в Париже.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.