Адвокаты Роберта Кочаряна обратились в Конституционный суд

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна 8 января представили в Конституционный суд заявление. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в распространенном ими заявлении. В частности, в заявлении сказано следующее:

Предметом спора является законодательное регулирование, предусмотренное п.1 ч.1 статьи 414.2 УПК, которые касаются полномочий к обеспечению единообразного применения Кассационным судом закона и других правовых нормативных актов, что является основанием для принятия в производство кассационной жалобы.

Само по себе указанное положение не уточняет, что полномочия Кассационного суда не касается и не может касаться обеспечения единообразного применения норм Конституции, поскольку указанный предмет регулируется Конституционным судом.

Одновременно в результате формулирования указанной нормы в правоприменительной практике развилось таким образом, что Кассационный суд в качестве основания для принятия жалобы к рассмотрению рассматривает обеспечение единообразного применения конституционных норм и именно своим решением регулирует подобные споры. Одновременно адвокаты на данный момент обсуждают также вопрос обращения в Конституционный суд по ряду других вопросов, о чем будет сообщено позже.

На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.

Решением Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян был арестован повторно. «Согласно решению Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян арестован и, насколько мне известно, находится в пенитенциарном учреждении «Ереван-Кентрон», - сказал директор СНБ Армении Ванецян.

«Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции», - сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Суд первой инстанции ранее избрал арест в качестве мере пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна, позже Кочарян был освобожден.

Ранее Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения. Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.