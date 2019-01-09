Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов, говорится в январском обзоре ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1 п.п., до 3%. В 2020-2021 годах ожидается торможение до 2,8%. Замедление роста может стать следствием сокращения объемов торговли и инвестиций, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, Всемирный банк резко снизил прогнозы увеличения объемов мировой торговли в 2018-2020 годах. В том числе в текущем году ожидается замедление роста до 3,6% (ранее 4,1%) с 3,8% в 2018 году (ранее 4,3%), а в следующем - до 3,5% (ранее 4%).

Нефть, по оценкам ВБ, в 2019 году практически не изменит среднегодовые цены.