Ким Чен Ын покинул Пекин на личном поезде

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в среду покинул Пекин на личном поезде. Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Поезд отправился с центрального столичного вокзала после обеда северокорейского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, который прошел в гостинице "Пекин".

Утром Ким Чен Ын посетил в юго-восточном пригороде китайской столицы фармацевтическую фабрику корпорации Tong Ren Tang, где ознакомился с используемыми технологиями и ассортиментом продукции. Во вторник вечером председатель Госсовета КНДР провел официальную встречу с Си Цзиньпином.

Ким Чен Ын с 7 января по приглашению Си Цзиньпина находился в Пекине с визитом в сопровождении своего советника Ким Ён Чхоля, ведущего переговоры с США, и главы МИД КНДР Ли Ён Хо.