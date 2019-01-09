СМИ: в 10 консульствах в Мельбурне обнаружили подозрительные пакеты

Подозрительные пакеты были доставлены по меньшей мере в десять консульств в австралийском Мельбурне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал 9news.

По данным различных СМИ, пакеты могли быть найдены в Канберре и Мельбурне в консульствах и посольствах 13 стран, среди которых Великобритания, Германия, Италия, Швейцария, Пакистан, Греция, Индонезия, США, Франция, Южная Корея, Индия.

Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По меньшей мере семь консульств были эвакуированы.

Позднее федеральная полиция Австралии сообщила, что расследует ситуацию с подозрительными пакетами в Канберре и Мельбурне. "Полиция и спасательные службы отвечают на сообщения о подозрительных пакетах в посольствах и консульствах в Канберре и Мельбурне. Спасательные службы исследуют пакеты ", - сообщила полиция в Twitter.